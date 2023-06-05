Скільки ракет залишилось у Росії: нові дані
Власних запасів та темпів російського виробництва ракет точно недостатньо, щоби підтримувати травневу інтенсивність обстрілів досить довго. Однак їх вдосталь, щоби продовжувати такі атаки ще деякий час.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Арсенал терору. Чому Росія активізувала обстріли і скільки в неї залишилось ракет.
Згідно з даними, які надали інформовані джерела РБК-Україна у військових колах, станом на 3 червня у росіян залишалось у запасах:
- 150 ракет "Калібр";
- приблизно 90 одиниць Х-101 / Х-555;
- приблизно 140 балістичних "Іскандер-М";
- 45 крилатих ракет "Іскандер-К";
- близько 80 одиниць "Кинджал";
- орієнтовно 180 ракет Х-22.
Зараз Москва вистрілює явно більше ракет, ніж виробляє. Що стосується запасів "Шахедів", то станом на 4 червня агресор уже випустив 1377 іранських ударних БПЛА з 1750, передбачених контрактом.
Що із запасами у ворога було раніше
Як раніше підрахувало РБК-Україна, ракетні запаси у Російської Федерації на березень 2023-го оцінювалися приблизно у 146 одиниць Х-101, Х-555 і "Калібрів", близько 49 гіперзвукових аеробалістичних "Кинжалів" і до сотні балістичних "Іскандер-М".
Росія посилила атаки
Зазначимо, що травень видався масованими атаками росіян по мирних містах України після того, як агресор вичікував деяку "паузу". Майже не щодня окупанти били дронами і ракетами. Особливо ворог націлювався на Київ, де лише за минулий місяць нарахували близько 17 обстрілів.
Зазвичай росіяни вдавалися до нічних масованих ударів, а наприкінці додали балістику. Як вважають у військово-політичному керівництві України, таким чином противник хоче залякати українців. Також він полює на комплекси Patriot і намагається атаками зірвати контрнаступ ЗСУ.
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