Росіяни змінили тактику ракетних ударів по Україні: Подоляк назвав можливі цілі

Російські окупанти змінили тактику застосування ракет проти України. Зараз вони прицільно б'ють по цивільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. У цьому немає сумнівів, тому що вони завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення", - розповів Подоляк.

За його словами, за допомогою такої тактики ворог хоче спровокувати в країні певні реакції, наприклад, прискорити контрнаступ, щоб Україна не займалася підготовкою, а пішла розлюченою в атаку.

Подоляк додав, що ворог також може намагатися вплинути на мешканців країн Заходу, які під враженням від убивств мирних українців можуть вимагати термінових переговорів.

"Третя причина - вони хочуть зрозуміти, чи можна атакувати не лише за тими траєкторіями, за якими вони атакували взимку і восени, чи можна атакувати в обхід наших систем ППО цивільне населення. І вони дивляться, чи повністю ми закрили небо, чи ні", - додав Подоляк.

При цьому серед можливих причин - спроба росіян зрозуміти, чи буде в них опція зламати українців за допомогою атак на цивільне населення у разі провалу на лінії фронту, додав радник керівника ОП.