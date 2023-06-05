Сколько ракет осталось у России: новые данные

Собственных запасов и темпов российского производства ракет точно недостаточно, чтобы поддерживать майскую интенсивность обстрелов долго. Однако их достаточно, чтобы продолжать такие атаки еще некоторое время.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет?

Согласно данным, предоставленным информированными источниками РБК-Украина в военных кругах, по состоянию на 3 июня у россиян оставалось в запасах:

150 ракет "Калибр";

примерно 90 единиц Х-101/Х-555;

примерно 140 баллистических "Искандер-М";

45 крылатых ракет "Искандер-К";

около 80 единиц "Кинжал";

ориентировочно 180 ракет Х-22.

Сейчас Москва выстреливает заведомо больше ракет, чем производит. Что касается запасов "Шахедов", то по состоянию на 4 июня агрессор уже выпустил 1377 иранских ударных БПЛА из 1750, предусмотренных контрактом.

Что с запасами у врага было раньше

Как ранее подсчитало РБК-Украина, ракетные запасы в Российской Федерации на март 2023-го оценивались примерно в 146 единиц Х-101, Х-555 и "Калибров", около 49 гиперзвуковых аэробалистических "Кинжалов" и до сотни баллистических "Искандер-М".

Россия усилила атаки

Отметим, что май выдался массированными атаками россиян по мирным городам Украины после того, как агрессор выжидал некоторую паузу. Почти каждый день оккупанты били дронами и ракетами. Особенно враг нацелился на Киев, где только за прошлый месяц насчитали около 17 обстрелов.

Обычно россияне прибегали к ночным массированным ударам, а в конце добавили баллистику. Как считают в военно-политическом руководстве Украины, таким образом, противник хочет запугать украинцев. Также он охотится за комплексами Patriot и пытается атаками сорвать контрнаступление ВСУ.

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