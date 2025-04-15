Скільки ракет Taurus і якої дальності може отримати Україна: відповідь експерта
У випадку з можливою передачею Україні ракети Taurus можуть виникнути декілька нюансів, які впливатимуть на їх кількість та далекобійність.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт Іван Ступак.
Питання кількості Taurus
Як пояснив експерт, компанія-виробник Taurus працює на склад, у зв'язку з чим не мають "зайвих" ракет.
"Немає такого, що вони працюють, складують, а потім, коли уряд, каже "нам потрібно", компанія продає. Ні, є замовлення від уряду на 500 штук, вони 500 роблять і отримують фінансування, 501-й вже не зроблять. Це одна історія", - розповів експерт.
Питання далекобійності Taurus
Іншим нюансом є негласна домовленість між 35 країнами світу, серед яких є Україна та Німеччина. Домовленість зобов'язує кожного з учасників не передавати іншим країнам ракетне озброєння, яке має радіус дії більше 300 кілометрів й вагу більше 500 кг вибухової речовини.
"ATACMS є з радіусом 500 км. Але ми отримали 300. Storm Shadow з великими радіусами дій? Ми отримали 250. Тому з великою долею ймовірності ми можемо отримати експортний варіант німецьких ракет Taurus з радіусом дії 299 км", - пояснив він.
Передача Україні Taurus
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus. Варто нагадати, що про надання цих ракет раніше виступав чинний канцлер Олаф Шольц, який вже незабаром покидає посаду.
У тому ж числі Мерце не лише заявив про готовність поставити вищезгадані ракети, але й припустив, що Україна може застосувати їх для ударів по "Кримському мосту".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.