Сколько ракет Taurus и какой дальности может получить Украина: ответ эксперта
В случае с возможной передачей Украине ракеты Taurus могут возникнуть несколько нюансов, которые будут влиять на их количество и дальнобойность.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт Иван Ступак.
Вопрос количества Taurus
Как пояснил эксперт, компания-производитель Taurus работает на склад, в связи с чем не имеют "лишних" ракет.
"Нет такого, что они работают, складируют, а потом, когда правительство, говорит "нам нужно", компания продает. Нет, есть заказ от правительства на 500 штук, они 500 делают и получают финансирование, 501-й уже не сделают. Это одна история", - рассказал эксперт.
Вопрос дальнобойности Taurus
Другим нюансом является негласная договоренность между 35 странами мира, среди которых есть Украина и Германия. Договоренность обязывает каждого из участников не передавать другим странам ракетное вооружение, которое имеет радиус действия более 300 километров и вес более 500 кг взрывчатого вещества.
"ATACMS есть с радиусом 500 км. Но мы получили 300. Storm Shadow с большими радиусами действий? Мы получили 250. Поэтому с большой долей вероятности мы можем получить экспортный вариант немецких ракет Taurus с радиусом действия 299 км", - пояснил он.
Передача Украине Taurus
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что готов одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. Стоит напомнить, что о предоставлении этих ракет ранее выступал действующий канцлер Олаф Шольц, который уже вскоре покидает пост.
В том же числе Мерце не только заявил о готовности поставить вышеупомянутые ракеты, но и предположил, что Украина может применить их для ударов по "Крымскому мосту".
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