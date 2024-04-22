Скільки ракет Х-69 може бути в Росії: нею, ймовірно, знищили Трипільську ТЕС

На даний час Росія може мати близько 55 модернізованих ракет Х-69, які є новою загрозою для України.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Загрози з боку Росії та мобілізація по-новому. Що чекає Україну влітку на фронті та у тилу".
Джерела видання у спецслужбах припускають, що обстріли енергетики з боку Росії можуть продовжуватись і влітку. Це буде залежати від того, який запас ракет вони на той час матимуть і чи вдасться їм досягнути своєї мети.
За інформацією РБК-України, зараз в арсеналі противника є близько 930-940 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів.
Раніше представник ГУР МО генерал Скібіцький в коментарі виданню пояснював, що як правило, Москва намагається тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет. Коли їхня кількість наближатися до цього порогового показника, росіяни роблять паузу в масованих обстрілах і переходять до більш точкових атак.
Нову загрозу становлять ще один тип засобу - ракети Х-69, які не входять до цієї статистики. Відомо кілька випадків застосувань противником цих ракет. Співрозмовники в Силах оборони вважають, що саме такими ракетами була знищена Трипільська ТЕС. Її головна особливість полягає в здатності пролітати до 400 кілометрів і запуск з тактичної авіації. Адже якщо раніше вважалось, що різноманітні "сушки" оснащені озброєнням, яке не досягає більш ніж на 250 кілометрів, то тепер у поле загрози потрапляє більше площі України.
Достеменно невідомо, скільки на місяць ракет Х-59 росіянам вдається модернізовувати до Х-69. За даними видання, на кінець минулого року запаси Х-69 могли складати близько 60 одиниць, зараз їхня кількість може бути на рівні 55, зазначається в матеріалі.
Нагадаємо, під час атаки 11 квітня було повністю зруйновано Трипільську ТЕС в Київській області. Станція найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, Росії вдалось знищити Трипільську ТЕС лише тому, що під час відбиття атаки закінчились ракети, які захищали Трипілля. Як розповів президент, під час масованої атаки, 11 квітня, терористи запустили проти Трипільської станції 11 ракет. Нашим воїнам вдалось збити 7 з них.