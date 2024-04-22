Сколько ракет Х-69 может быть у России: ею, вероятно, уничтожили Трипольскую ТЭС

В настоящее время у России может быть около 55 модернизированных ракет Х-69, которые являются новой угрозой для Украины.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Угрозы со стороны России и мобилизация по-новому. Что ждет Украину летом на фронте и в тылу".
Источники издания в спецслужбах предполагают, что обстрелы энергетики со стороны России могут продолжаться и летом. Это будет зависеть от того, какой запас ракет они будут иметь в то время и удастся ли им достичь своей цели.
По информации РБК-Украины, сейчас в арсенале противника есть около 930-940 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров.
Ранее представитель ГУР МО генерал Скибицкий в комментарии изданию объяснял, что, как правило, Москва пытается держать свои запасы на уровне не менее 900 ракет. Когда их количество приближается к этому пороговому показателю, россияне совершают паузу в массированных обстрелах и переходят к более точечным атакам.
Новую угрозу представляют еще один тип средства - ракеты Х-69, не входящие в эту статистику. Известно несколько случаев применений противником этих ракет. Собеседники в Силах обороны считают, что именно такими ракетами была уничтожена Трипольская ТЭС. Ее главная особенность состоит в способности пролетать до 400 километров и запуске с тактической авиации. Ведь если раньше считалось, что разнообразные "сушки" оснащены вооружением, не достигающим более чем на 250 километров, то теперь в поле угрозы попадает больше площади Украины.
Доподлинно неизвестно, сколько в месяц ракет Х-59 россиянам удается модернизировать до Х-69. По данным издания, к концу прошлого года запасы Х-69 могли составлять около 60 единиц, сейчас их количество может быть на уровне 55, отмечается в материале.
Напомним, во время атаки 11 апреля была полностью разрушена Трипольская ТЭС в Киевской области. Станция является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС только потому, что во время отражения атаки закончились ракеты, защищавшие Триполье. Как рассказал президент, во время массированной атаки, 11 апреля, террористы запустили против Трипольской станции 11 ракет. Нашим воинам удалось сбить 7 из них.