Скільки пунктів заблокували польські фермери на кордоні з Україною: відповідь ДПСУ

"На даний момент від польських колег додаткової інформації про блокування, що може поширитися і на інші пункти пропуску, до нас не надходила. Але пам'ятаємо кілька тижнів тому також анонсувалася акція саме по напрямку пункту пропуску "Шегині", тоді вона не почалася, ці дії польські фермери почали сьогодні", - сказав речник.

Демченко порадив водіям вантажних автомобілів переорієнтуватися на інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, поки на "Медика - Шегині" триває протест. За його словами, на інших пунктах не блокується рух вантажівок ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну.

Речник ДПСУ також наголосив, що польські фермери обмежують рух лише вантажівок. Легкові авто та автобуси їдуть без ускладнень.