Сколько пунктов заблокировали польские фермеры на границе с Украиной: ответ ГПСУ

Польские фермеры 23 ноября заблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Медыка - Шегини".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
"На данный момент от польских коллег дополнительной информации о блокировке, которая может распространиться и на другие пункты пропуска, к нам не поступала. Но помним несколько недель назад также анонсировалась акция именно по направлению пункта пропуска "Шегини", тогда она не началась, эти действия польские фермеры начали сегодня", - сказал спикер.
Демченко посоветовал водителям грузовиков переориентироваться на другие пункты пропуска на границе с Польшей, пока на "Медыка - Шегини" продолжается протест.
Спикер ГПСУ также подчеркнул, что польские фермеры ограничивают движение только грузовиков.
В субботу, 23 ноября, польские фермеры начали новый протест на границе с Украиной в пункте пропуска "Медыка - Шегини". Аграрии ограничивают движение грузовиков и пропускают только одно авто в час. Движение другого транспорта осуществляется в обычном порядке.
Фермеры объяснили, что протестуют из-за повышения налогов польскими властями, а также из-за подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
В Министерстве агрополитики Украины отмечают, что у польских фермеров нет требований к украинским товарам. Они используют блокаду границы как инструмент давления на свою власть.
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