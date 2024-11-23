Скільки пунктів заблокували польські фермери на кордоні з Україною: відповідь ДПСУ
Польські фермери 23 листопада заблокували один пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Медика - Шегині".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"На даний момент від польських колег додаткової інформації про блокування, що може поширитися і на інші пункти пропуску, до нас не надходила. Але пам'ятаємо кілька тижнів тому також анонсувалася акція саме по напрямку пункту пропуску "Шегині", тоді вона не почалася, ці дії польські фермери почали сьогодні", - сказав речник.
Демченко порадив водіям вантажних автомобілів переорієнтуватися на інші пункти пропуску на кордоні з Польщею, поки на "Медика - Шегині" триває протест. За його словами, на інших пунктах не блокується рух вантажівок ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну.
Речник ДПСУ також наголосив, що польські фермери обмежують рух лише вантажівок. Легкові авто та автобуси їдуть без ускладнень.
Блокування кордону
У суботу, 23 листопада, польські фермери розпочали новий протест на кордоні з Україною у пункті пропуску "Медика - Шегині". Аграрії обмежують рух вантажівок і пропускають лише одне авто за годину. Рух іншого транспорту відбувається в звичайному порядку.
Фермери пояснили, що протестують через підвищення податків польською владою, а також через підписання ЄС угоди з про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
У Міністерстві агрополітики України наголошують, що польські фермери не мають вимог до українських товарів. Вони використовують блокаду кордону як інструмент тиску на свою владу.
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