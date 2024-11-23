Сколько пунктов заблокировали польские фермеры на границе с Украиной: ответ ГПСУ

Польские фермеры 23 ноября заблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Медыка - Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На данный момент от польских коллег дополнительной информации о блокировке, которая может распространиться и на другие пункты пропуска, к нам не поступала. Но помним несколько недель назад также анонсировалась акция именно по направлению пункта пропуска "Шегини", тогда она не началась, эти действия польские фермеры начали сегодня", - сказал спикер.

Демченко посоветовал водителям грузовиков переориентироваться на другие пункты пропуска на границе с Польшей, пока на "Медыка - Шегини" продолжается протест.

Спикер ГПСУ также подчеркнул, что польские фермеры ограничивают движение только грузовиков.