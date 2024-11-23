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Сколько пунктов заблокировали польские фермеры на границе с Украиной: ответ ГПСУ

Шегини , Суббота 23 ноября 2024 15:09
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Сколько пунктов заблокировали польские фермеры на границе с Украиной: ответ ГПСУ Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Польские фермеры 23 ноября заблокировали один пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Медыка - Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"На данный момент от польских коллег дополнительной информации о блокировке, которая может распространиться и на другие пункты пропуска, к нам не поступала. Но помним несколько недель назад также анонсировалась акция именно по направлению пункта пропуска "Шегини", тогда она не началась, эти действия польские фермеры начали сегодня", - сказал спикер.

Демченко посоветовал водителям грузовиков переориентироваться на другие пункты пропуска на границе с Польшей, пока на "Медыка - Шегини" продолжается протест.

Спикер ГПСУ также подчеркнул, что польские фермеры ограничивают движение только грузовиков.

Блокировка границы

В субботу, 23 ноября, польские фермеры начали новый протест на границе с Украиной в пункте пропуска "Медыка - Шегини". Аграрии ограничивают движение грузовиков и пропускают только одно авто в час. Движение другого транспорта осуществляется в обычном порядке.

Фермеры объяснили, что протестуют из-за повышения налогов польскими властями, а также из-за подписания ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.

В Министерстве агрополитики Украины отмечают, что у польских фермеров нет требований к украинским товарам. Они используют блокаду границы как инструмент давления на свою власть.

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