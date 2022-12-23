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Стало відомо, скільки потрібно часу для повного відновлення мереж водопостачання у Миколаєві

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Миколаїв, П'ятниця 23 грудня 2022 02:18
Стало відомо, скільки потрібно часу для повного відновлення мереж водопостачання у Миколаєві Фото: На повне відновлення мереж водопостачання в Миколаєві потрібен не один рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Повне відновлення мереж водопостачання у Миколаєві потребує чималих коштів. Сам роцес може тривати не один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Олександра Сєнкевича, оприлюднену на сайті Миколаївської міськради.

"Є два аспекти - фінансовий та технічний. Щодо фінансового, то кошти наразі шукають. Наскільки мені відомо, у державному бюджеті на наступний рік закладені кошти для Миколаєва", - зазначив посадовець.

За словами Сєнкевича, технічні питання вимагають часу:

  • виконуючи ремонтні роботи, треба спочатку перемкнути споживачів на іншу гілку водогону, щоб люди не залишились зовсім без води;
  • деякі труби мінятимуть повністю, інші можна санувати.

"Ми до цього вже готуємось. Місто налагодило співпрацю з благодійною організацією, яка також погодилася профінансувати частину робіт із заміни мережі водогону", - додав мер.

Нагадаємо, у листопаді на звільнених від російських загарбників територіях енергетики відновили високовольтну лінію, яка допоможе в запуску водопостачання до Миколаєва.

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Миколаїв Водопостачання
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