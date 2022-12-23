Стало известно, сколько нужно времени для полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве
Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве нуждается в немалых средствах. Сам процесс может длиться не один год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Александра Сенкевича, обнародованное на сайте Николаевского горсовета.
"Есть два аспекта - финансовый и технический. Что касается финансового, то средства пока ищут. Насколько мне известно, в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева", - отметил чиновник.
По словам Сенкевича, технические вопросы требуют времени:
- выполняя ремонтные работы, нужно сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды;
- некоторые трубы будут менять полностью, другие можно санировать.
"Мы к этому уже готовимся. Город наладил сотрудничество с благотворительной организацией, которая также согласилась профинансировать часть работ по замене водопроводной сети", - добавил мэр.
Напомним, в ноябре на освобожденных от российских захватчиков территориях энергетики возобновили высоковольтную линию, которая поможет в запуске водоснабжения в Николаев.
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