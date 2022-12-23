Стало известно, сколько нужно времени для полного восстановления сетей водоснабжения в Николаеве

Полное восстановление сетей водоснабжения в Николаеве нуждается в немалых средствах. Сам процесс может длиться не один год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Александра Сенкевича, обнародованное на сайте Николаевского горсовета.

"Есть два аспекта - финансовый и технический. Что касается финансового, то средства пока ищут. Насколько мне известно, в государственном бюджете на следующий год заложены средства для Николаева", - отметил чиновник.

По словам Сенкевича, технические вопросы требуют времени:

выполняя ремонтные работы, нужно сначала переключить потребителей на другую ветвь водопровода, чтобы люди не остались совсем без воды;

некоторые трубы будут менять полностью, другие можно санировать.

"Мы к этому уже готовимся. Город наладил сотрудничество с благотворительной организацией, которая также согласилась профинансировать часть работ по замене водопроводной сети", - добавил мэр.