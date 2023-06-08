Скільки до перемоги: українці дали прогноз тривалості війни

У червні 2023 року більшість (62%) українців вважають, що для перемоги у війні з Росією потрібно не менше півроку або ж і більше часу. У перемогу за кілька тижнів або місяців вірять 20%, не вірять у перемогу лише 1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Як зазначають соціологи, спостерігається зростання кількості тих, хто оцінює терміни для перемоги як тривалі (більше року) - з 21% до 25%. Найбільше таких - серед наймолодших респондентів 18-35 років (38%).
Опитування було проведене 1-2 червня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо, російська армія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року. Як заявив президент України Володимир Зеленський, війна продовжуватиметься до перемоги України. Але Росія може припинити її раніше, залишивши окуповані території.
За деякими даними, ЗСУ в останні дні розпочали великий контрнаступ, проте в Генштабі заявляють, що офіційного оголення про нього не буде.
За даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона настане до кінця 2023 року.
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