Сколько победы: украинцы дали прогноз продолжительности войны

В июне 2023 года большинство (62%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени. В победу за несколько недель или месяцев верят 20%, не верят в победу только 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Как отмечают социологи, наблюдается рост числа тех, кто оценивает сроки для победы как более продолжительные (больше года) - с 21% до 25%. Больше всего таких - среди самых молодых респондентов 18-35 лет (38%). Опрос был проведен 1-2 июня 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.