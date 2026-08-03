Скільки отримують розробники в "оборонці" та чи треба ходити в офіс, - дослідження

Як відрізняються зарплати в DefTech та класичному IT

Загалом медіанний дохід у DefTech залишається на 200 доларів нижчим, ніж у цивільному IT-секторі (2500 проти 2700 доларів). Зарплати розробників в "оборонці" також на 9% поступаються загальногалузевим (3200 проти 3500 доларів).

Однак у кількох спеціалізаціях оборонні технології суттєво випереджають ринок:

DevOps & SRE — заробляють на 1400 доларів більше , ніж в IT;

DS / AI / ML / Data Engineering — на 1225 доларів більше ;

Product Management — на 450 більше доларів ;

QA — на 150 долаоів більше.

Зарплати проєктних менеджерів в обох сферах зрівнялися і становлять 2500 доларів.

Хто заробляє найбільше у DefTech

Серед усіх напрямків оборонних технологій найвищі медіанні доходи мають:

DevOps Engineers — 5000 доларів;

Hardware Engineers — 4000 доларів;

Продакт-менеджери — 3700 доларів.

Спеціалізовані DefTech-посади демонструють нижчі показники: інженери-конструктори отримують у середньому 2550 доларів, а інженери БПЛА — 1500 доларів. Найменший рівень доходів зафіксовано у категорії HR & Recruiting — 1590 доларів.

Різниця за досвідом та форматом роботи

Дохід залежить і від кваліфікації. Фахівці рівнів Lead+, Senior та Manager заробляють в IT на 200–500 доларів більше, ніж у DefTech. Натомість джуніори та початківці (Intern/Junior) отримують більше саме в оборонному секторі — 1150 проти 900 доларів в IT. Для Middle-розробників зарплати в обох галузях зрівнялися на позначці 2500 доларів.

Окрім цього, DefTech суттєво відрізняється умовами праці. 47% фахівців працюють у гібридному форматі, 33% — виключно з офісу, і лише 20% працюють повністю віддалено.