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Скільки отримують розробники в "оборонці" та чи треба ходити в офіс, - дослідження

09:51 03.08.2026 Пн
2 хв
Чи отримують розробники в defence tech більше, ніж у цивільному IT?
aimg Лев Шевченко
Фото: українські дрони (РБК-Україна)

Медіанна заробітна плата у сфері оборонних технологій (DefTech) за останні пів року залишилася на рівні 2500 доларів. Водночас доходи розробників у цієї галузі зросли на 350 доларів — до 3200 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження DOU.

Як відрізняються зарплати в DefTech та класичному IT

Загалом медіанний дохід у DefTech залишається на 200 доларів нижчим, ніж у цивільному IT-секторі (2500 проти 2700 доларів). Зарплати розробників в "оборонці" також на 9% поступаються загальногалузевим (3200 проти 3500 доларів).

Однак у кількох спеціалізаціях оборонні технології суттєво випереджають ринок:

  • DevOps & SRE — заробляють на 1400 доларів більше, ніж в IT;

  • DS / AI / ML / Data Engineering — на 1225 доларів більше;

  • Product Management — на 450 більше доларів;

  • QA — на 150 долаоів більше.

Зарплати проєктних менеджерів в обох сферах зрівнялися і становлять 2500 доларів.

Хто заробляє найбільше у DefTech

Серед усіх напрямків оборонних технологій найвищі медіанні доходи мають:

  • DevOps Engineers — 5000 доларів;

  • Hardware Engineers — 4000 доларів;

  • Продакт-менеджери — 3700 доларів.

Спеціалізовані DefTech-посади демонструють нижчі показники: інженери-конструктори отримують у середньому 2550 доларів, а інженери БПЛА — 1500 доларів. Найменший рівень доходів зафіксовано у категорії HR & Recruiting — 1590 доларів.

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Різниця за досвідом та форматом роботи

Дохід залежить і від кваліфікації. Фахівці рівнів Lead+, Senior та Manager заробляють в IT на 200–500 доларів більше, ніж у DefTech. Натомість джуніори та початківці (Intern/Junior) отримують більше саме в оборонному секторі — 1150 проти 900 доларів в IT. Для Middle-розробників зарплати в обох галузях зрівнялися на позначці 2500 доларів.

Окрім цього, DefTech суттєво відрізняється умовами праці. 47% фахівців працюють у гібридному форматі, 33% — виключно з офісу, і лише 20% працюють повністю віддалено.

Про те, як галузь оборонних технологій реагує на відкриття експорту, читайте у матеріалі "Україна відкриє експорт зброї? Хто отримає шанс продавати за кордон та як реагує оборонка".

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