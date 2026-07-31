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На полі бою в рази більше стали використовувати роботів, - офіцер 3 ОШБр

16:14 31.07.2026 Пт
2 хв
Скільки місій з НРК виконано?
aimg Лев Шевченко
На полі бою в рази більше стали використовувати роботів, - офіцер 3 ОШБр Фото: НРК в Україні (Getty Images)
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В Україні за останні пів року більш ніж удвічі зросла кількість місій із застосуванням наземних роботизованих комплексів (НРК). При цьому перші централізовані поставки техніки від держави очікуються лише наприкінці літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю з засновником Школи НРК та офіцером батальйону НРК 3-ї ОШБр Віктором Павловим.

Чому затрималися поставки НРК

Державні контракти на закупівлю наземних роботів були укладені із запізненням лише у квітні. Причиною затримки стала юридична колізія з ПДВ.

З 1 січня 2026 року в Україні повернули ПДВ на електромобілі, до яких прирівняли й НРК. Через це вартість роботизованих комплексів для військових зросла на 20% порівняно з БПЛА, які купують без податку.

Вирішення питання щодо застосування ПДВ зафіксувало бюджет, але змістило терміни. Оскільки виробникам потрібен час на закупівлю комплектуючих та виробництво, перші відвантаження техніки очікуються не раніше кінця літа.

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Як вирішують дефіцит та яка динаміка

Поки військові чекають на централізовані поставки, закупівля НРК триває самостійно - за підтримки волонтерських фондів.

Попри затримки з контрактами, застосування роботів на фронті стрімко зростає:

  • у січні було виконано близько 7 тисяч місій;

  • у червні ця цифра зросла до 16 тисяч місій.

За словами Павлова, за пів року інтенсивність використання НРК збільшилася більш ніж удвічі, також зростає кількість підрозділів, які працюють із цією технікою.

Раніше у NAUDI зазначили, що попри стрімкий розвиток робототехніки, броньована техніка зберігає свою ключову роль на полі бою. НРК поки що мають суттєві технічні обмеження, а бронемашини залишаються єдиним надійним захистом військових від FPV-дронів та мін.

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