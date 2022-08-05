Главный сервисный центр МВД запустил для автомобилистов новую услугу онлайн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главного сервисного центра МВД.

Новый сервис поможет украинцам узнать, во сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, а также какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются для каждого конкретного автомобиля и пр.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

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