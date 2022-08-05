ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главный сервисный центр МВД запустил для автомобилистов новую услугу онлайн

Новина українською →
Киев, Пятница 05 августа 2022 02:30
Главный сервисный центр МВД запустил для автомобилистов новую услугу онлайн Фото: сервисный центр МВД запустил новую услугу для автомобилистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главного сервисного центра МВД.

Новый сервис поможет украинцам узнать, во сколько обойдется регистрационная услуга сервисного центра МВД для любого типа транспортного средства, а также какие именно налоги и сборы и в каком размере уплачиваются для каждого конкретного автомобиля и пр.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины полиция Полиция Киева
NEWS
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
Это ложь. Зеленский резко ответил на якобы желание России вести переговоры
DAILY
Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром
Ульяна Безпалько, Владислав Красинский Зачем Россия стягивает войска на юг Украины и почему им грозит разгром