Сколько новых автомобилей продано в Украине за 2022 год: опубликована статистика

В 2022 году в Украине было продано 39 тысяч новых автомобилей, что на 62% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting .

В свою очередь, рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) достиг показателя в 4 тысячи штук и -69% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, суммарный рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2022 года составил 43 тысячи единиц. К сожалению, это наименьший показатель с 1998 года, когда рынок новых легковых автомобилей составлял около 30 тысяч штук.