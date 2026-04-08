Скільки насправді "живуть" дерева і чому у баобабів нема річних кілець: пояснення ботаніка
Вік дерев не завжди можна визначити за кільцями на зрізі, а самі рослини на багато відсотків складаються з мертвих тканин. Навіть у найбільших велетнів планети є фізичні обмеження, які зупиняють їхній ріст та призводять до загибелі.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук Олексій Коваленко.
Головне:
- Визначити вік по кільцях можна лише у дерев із зон помірного клімату.
- Дерево на багато відсотків складається із мертвих тканин, зокрема ксилеми.
- Окремі види, як-от секвої, можуть жити до 6 тисяч років.
Чи завжди кільця свідчать про вік
За словами науковця, метод підрахунку віку за концентричними кільцями на зрізі працює не всюди. Це пов'язано з зонами росту, які змінюються впродовж сезону.
"Вік дерев можна вирахувати по кільцях, але лише якщо ті зростають у зоні помірного клімату. У тропіках вік більшості рослин не можна підрахувати за кільцями, бо вони не дорівнюють рокам. Ті ж самі баобаби, які живуть близько тисячі років, не мають річних кілець - вони просто не утворюються", - пояснює Коваленко.
Чому дерево називають "живим мерцем"
Біолог зазначає, що значна частина структури дерева фактично не є живою у біологічному розумінні. Це стосується тканин, що відповідають за живлення рослини.
"Дерево - живий мрець, бо навіть коли ми діагностуємо, що воно живе, то набагато відсотків складається із мертвих тканин. Наприклад, ксилема - трубки, які проводять воду і розчинені органічні речовини, насправді утворені з мертвих клітин", - каже експерт.
Причини загибелі та вікові рекорди
Дерева "помирають" через комплекс факторів: від шкідників до зношення клітин. Проте існують і суто фізичні перепони для життя лісових гігантів.
"Деревам стає важко транспортувати воду до верхівки, коли ті виростають вище 100 метрів. Крім того, клітини дерев також старіють і з часом починають працювати гірше", - зазначає Коваленко.
Різні види мають різну тривалість життя. За словами біолога, секвої та метасеквої здатні доживати до 6 тисяч років.
Читайте також про те, що рослини живляться завдяки фотосинтезу, вибираючи із сонячного спектра лише найбільш корисні для енергії кольори. Зелений спектр майже не бере участі у цьому процесі, тому листя його відбиває.
Раніше ми писали про те, що деякі види рослин замість того, щоб просто поглинати сонячне світло, розвивають пастки, завдяки яким можуть полювати на комах, дрібних рибок і навіть саламандр. Декілька видів таких рослин-хижаків ростуть і у дикій природі в Україні.