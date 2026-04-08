Скільки насправді "живуть" дерева і чому у баобабів нема річних кілець: пояснення ботаніка

Вік дерев не завжди можна визначити за кільцями на зрізі, а самі рослини на багато відсотків складаються з мертвих тканин. Навіть у найбільших велетнів планети є фізичні обмеження, які зупиняють їхній ріст та призводять до загибелі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук Олексій Коваленко.

Чи завжди кільця свідчать про вік

За словами науковця, метод підрахунку віку за концентричними кільцями на зрізі працює не всюди. Це пов'язано з зонами росту, які змінюються впродовж сезону.

"Вік дерев можна вирахувати по кільцях, але лише якщо ті зростають у зоні помірного клімату. У тропіках вік більшості рослин не можна підрахувати за кільцями, бо вони не дорівнюють рокам. Ті ж самі баобаби, які живуть близько тисячі років, не мають річних кілець - вони просто не утворюються", - пояснює Коваленко.

Чому дерево називають "живим мерцем"

Біолог зазначає, що значна частина структури дерева фактично не є живою у біологічному розумінні. Це стосується тканин, що відповідають за живлення рослини.

"Дерево - живий мрець, бо навіть коли ми діагностуємо, що воно живе, то набагато відсотків складається із мертвих тканин. Наприклад, ксилема - трубки, які проводять воду і розчинені органічні речовини, насправді утворені з мертвих клітин", - каже експерт.

Причини загибелі та вікові рекорди

Дерева "помирають" через комплекс факторів: від шкідників до зношення клітин. Проте існують і суто фізичні перепони для життя лісових гігантів.

"Деревам стає важко транспортувати воду до верхівки, коли ті виростають вище 100 метрів. Крім того, клітини дерев також старіють і з часом починають працювати гірше", - зазначає Коваленко.

Різні види мають різну тривалість життя. За словами біолога, секвої та метасеквої здатні доживати до 6 тисяч років.