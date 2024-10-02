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Сколько населения в Украине: оценка на сегодня и прогноз до 2051 года

Украина, Среда 02 октября 2024 08:40
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Сколько населения в Украине: оценка на сегодня и прогноз до 2051 года Фото: население Украины на свободных от оккупантов территориях сократилось до 31,1 млн человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров привел оценку ученых количества населения Украины по состоянию на июль 2024 года. На подконтрольных правительству территориях проживает 31,1 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратегию демографического развития Украины на период до 2040 года, утвержденную распоряжением от 30 сентября 2024 г. №922-р.

Правительство приводит данные Госстата, согласно которым численность населения Украины на дату проведения Всеукраинской переписи населения (5 декабря 2001 года) составила 48,5 млн человек.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла:

  • на 1 января 2022 года – 42 млн человек,
  • на июль 2024 года – 35,8 млн человек, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, – 31,1 млн человек.

Как отмечается в стратегии, с учетом вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий, численность населения Украины, по оценке Института демографии, может сократиться:

  • до 2041 года – до 28,9 млн человек,
  • до 2051 года – до 25,2 млн человек.

"Прогнозирование численности населения усложняется из-за отсутствия необходимых статистических данных, в частности из-за невозможности учета демографических показателей на временно оккупированных территориях, многовариантности сценариев военных событий", - добавили в правительстве.

Население Украины и миграция

Напомним, по оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составило 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 35,0 млн человек, в 2023 году – до 33,2 млн человек.

По оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 млн человек. Из них 6,168 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,571 млн беженцев за пределами Европы.

По данным НБУ, сложная энергетическая ситуация в июле 2024 года обусловила увеличение миграции за границу. С начала года количество мигрантов возросло почти на 400 тыс. человек.

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