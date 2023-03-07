Скільки міжнародної фіндопомоги Україна отримала з початку вторгнення РФ: відповідь НБУ

Фото: у НБУ назвали обсяг міжнародної допомоги Україні з початку повномасштабної війни (Віталій Носач, РБК-Україна)

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів обсяги міжнародної допомоги Україні становлять понад 38 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за березень 2023 року.