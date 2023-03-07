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Скільки міжнародної фіндопомоги Україна отримала з початку вторгнення РФ: відповідь НБУ

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Київ, Вівторок 07 березня 2023 17:45
Скільки міжнародної фіндопомоги Україна отримала з початку вторгнення РФ: відповідь НБУ Фото: у НБУ назвали обсяг міжнародної допомоги Україні з початку повномасштабної війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів обсяги міжнародної допомоги Україні становлять понад 38 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ за березень 2023 року.

"З початку повномасштабного вторгнення станом на кінець лютого 2023 року обсяги міжнародної допомоги перевищили 38 мільярдів доларів. Завдяки надходженням міжнародної фінансової допомоги міжнародні резерви зростали, починаючи з жовтня 2022 року, і станом на кінець січня 2023 року досягли 29,9 мільярдів доларів". - сказано у повідомленні Нацбанку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни G7 погодили надати Україні фінансову допомогу на суму 39 мільярдів доларів.

Також ми писали, що США анонсували надання Україні понад 10 млрд доларів фінансової допомоги.

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