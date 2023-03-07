Сколько международной финпомощи Украина получила с начала вторжения РФ: ответ НБУ

Фото: в НБУ назвали объем международной помощи Украине с начала полномасштабной войны (Виталий Носач, РБК-Украина)

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объемы международной помощи Украине составили более 38 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за март 2023 года.