Країни G7 погодили виділити Україні 39 мільярдів доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

Рішення про збільшення фінансової допомоги було прийнято на засіданні в день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 24 лютого 2023 року.

" Ми продовжуватимемо допомагати підтримувати економічну та фінансову стабільність України, включаючи вирішення нагальних короткострокових економічних потреб. У цьому контексті ми вітаємо прогрес, досягнутий нашими міністрами фінансів щодо збільшення нашого бюджету та економічної підтримки до 39 мільярдів доларів США на 2023 рік, і з нетерпінням чекаємо додаткових зобов’язань", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Також РБК-Україна писало, що країни G7 ніколи не визнають анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.