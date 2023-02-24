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Країни G7 погодили виділити Україні 39 мільярдів доларів

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 20:23
Країни G7 погодили виділити Україні 39 мільярдів доларів Фото: країни G7 погодили виділити Україні 39 мільярдів доларів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Країни G7 погодили виділити Україні фінансову допомогу на суму в 39 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

Рішення про збільшення фінансової допомоги було прийнято на засіданні в день річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 24 лютого 2023 року.

"Ми продовжуватимемо допомагати підтримувати економічну та фінансову стабільність України, включаючи вирішення нагальних короткострокових економічних потреб. У цьому контексті ми вітаємо прогрес, досягнутий нашими міністрами фінансів щодо збільшення нашого бюджету та економічної підтримки до 39 мільярдів доларів США на 2023 рік, і з нетерпінням чекаємо додаткових зобов’язань", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США.

Також РБК-Україна писало, що країни G7 ніколи не визнають анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

Нагадаємо, що країни G7 мають намір створити новий інструмент для координації застосування існуючих санкцій щодо Росії, щоб "затягнути гайки" та покращити їх дотримання.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що Україна потребує додаткової фінансової підтримки від країн "Великої сімки" (G7).

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