Скільки мешканців Одеської області вважають себе росіянами: дані опитування

Національна та релігійна самоідентифікація

Згідно з опитуванням, 86% мешканців Одеської області чітко вважають себе українцями за національністю. Частка національних меншин у регіоні незначна: окрім 4% росіян, ще 3% респондентів вказали на приналежність до болгар, а 1% - до гагаузів.

У релігійному плані ситуація в області залишається неоднорідною.

Найбільша група опитаних (32%) називає себе православними без чіткої конфесії.

До Православної Церкви України (ПЦУ) себе відносять 17% громадян, а до Української Православної Церкви (УПЦ під керівництвом митрополита Онуфрія) - 11%.

Невіруючими або атеїстами є 16% мешканців, а ще 15% вважають себе просто віруючими без прив’язки до жодної конфесії.

Ставлення до УПЦ та зв’язків із Росією

Дослідження показало, що переважна більшість мешканців Одеської області не підтримують релігійних зв’язків із країною-агресором. Зокрема, 73% опитаних виступають за повний розрив зв’язків УПЦ з Російською православною церквою (РПЦ).

Крім того, 48% респондентів підтримують ідею повної заборони діяльності УПЦ Онуфрія через її контакти з Москвою, а 55% схвалюють введення персональних санкцій проти самого митрополита Онуфрія.

Водночас половина опитаних (50%) вбачають вихід у створенні єдиної Православної Церкви України шляхом об’єднання ПЦУ та УПЦ. Також 55% громадян хочуть, щоб богослужіння в храмах проводилися українською мовою.