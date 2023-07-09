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Скільки медичної допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ: відповідь МОЗ

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Неділя 09 липня 2023 07:56
Скільки медичної допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ: відповідь МОЗ Фото: Україна отримала медичну допомогу на 13,5 млрд гривень (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна за період військового стану загалом отримала 12,8 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на суму 13,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за цей час допомога надійшла від 35 країн, міжнародних та партнерських організацій, українського та іноземного бізнесу та безпосередньо медичних закладів інших країн.

Зокрема, в Україну прибуло понад 526 млн лікарських засобів, близько 203 млн лікарських засобів, 633 одиниці медичного транспорту, понад 1600 бронежилетів та касок для медичних працівників та багато іншого.

Завдяки своєчасному реагуванню та наданню партнерами необхідної гуманітарної допомоги МОЗ забезпечило безперебійну роботу медичних закладів, які опинилися в зоні підтоплення після підриву Каховської гідроелектростанції.

Раніше повідомлялося, що уряд зобов'язав підвищити заробітну плату медичним працівникам на прифронтових територіях та у зоні активних бойових дій.

Також ми писали, що Латвія передала Україні медичне обладнання на суму 299 тисяч євро. Транспортні та логістичні витрати були покриті з бюджету механізму цивільного захисту ЄС.

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