Скільки медичної допомоги отримала Україна з початку вторгнення РФ: відповідь МОЗ

Україна за період військового стану загалом отримала 12,8 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на суму 13,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за цей час допомога надійшла від 35 країн, міжнародних та партнерських організацій, українського та іноземного бізнесу та безпосередньо медичних закладів інших країн.

Зокрема, в Україну прибуло понад 526 млн лікарських засобів, близько 203 млн лікарських засобів, 633 одиниці медичного транспорту, понад 1600 бронежилетів та касок для медичних працівників та багато іншого.

Завдяки своєчасному реагуванню та наданню партнерами необхідної гуманітарної допомоги МОЗ забезпечило безперебійну роботу медичних закладів, які опинилися в зоні підтоплення після підриву Каховської гідроелектростанції.