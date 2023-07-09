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Сколько медицинской помощи получила Украина с начала вторжения РФ: ответ Минздрава

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 07:56
Сколько медицинской помощи получила Украина с начала вторжения РФ: ответ Минздрава Фото: Украина получила медицинской помощи на 13,5 млрд гривен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина за период военного положения в целом получила 12,8 тысячи тонн медицинской гуманитарной помощи на сумму 13,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за это время помощь поступила от 35 стран, международных и партнерских организаций, украинского и иностранного бизнеса и непосредственно медицинских учреждений других стран.

В частности, в Украину прибыло более 526 млн лекарственных средств, около 203 млн лекарственных средств, 633 единицы медицинского транспорта, более 1600 бронежилетов и касок для медицинских работников и многое другое.

Благодаря своевременному реагированию и оказанию партнерами необходимой гуманитарной помощи Минздрав обеспечил бесперебойную работу медицинских учреждений, оказавшихся в зоне подтопления после подрыва Каховской гидроэлектростанции.

Ранее сообщалось, что правительство обязало повысить заработную плату медицинским работникам на прифронтовых территориях и в зоне активных боевых действий.

Также мы писали, что Латвия передала Украине медицинское оборудование на сумму в 299 тысяч евро. Транспортные и логистические расходы были покрыты из бюджета механизма гражданской защиты ЕС.

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