Скільки людей повернулись з російського полону з початку війни: Маляр назвала цифру

Станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, загалом було здійснено 24 обміни полоненими. Додому повернулись 808 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"Дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, по-перше, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, і по-друге, щоб суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими", - пояснює Маляр.

З початку роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими було здійснено 380 особистих прийомів та проведено більше 3 тисяч консультацій телефоном.

"Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин-військовослужбовців", - зауважила Маляр.