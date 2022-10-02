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Сколько людей вернулись из русского плена с начала войны: Маляр назвала цифру

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сегодняшний день, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в целом было осуществлено 24 обмена пленными. Домой вернулись 808 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыскивают своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и, во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными", - объясняет Маляр.

С начала работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными было осуществлено 380 личных приемов и проведено более 3 тысяч телефонных консультаций.

"Также штабом проработано более 6000 запросов о статусе личности. Это запросы родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семей-военнослужащих", - отметила Маляр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно произошел масштабный обмен пленными с Россией - удалось освободить из плена 215 украинских защитников, в том числе 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Также во время последнего обмена пленными домой вернулись четыре украинских героя и двое гражданских.

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