Сколько людей вернулись из русского плена с начала войны: Маляр назвала цифру

По состоянию на сегодняшний день, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, в целом было осуществлено 24 обмена пленными. Домой вернулись 808 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыскивают своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и, во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными", - объясняет Маляр.

С начала работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными было осуществлено 380 личных приемов и проведено более 3 тысяч телефонных консультаций.

"Также штабом проработано более 6000 запросов о статусе личности. Это запросы родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семей-военнослужащих", - отметила Маляр.