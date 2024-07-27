Скільки літаків F-16 передадуть Україні у 2024 році: розрахунок експерта

На думку колишнього інженера з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтина Криволапа, перші 20 пілотів зможуть нормально обслуговувати одну стандартну ескадрилью у складі 12 одиниць.

"Думаю, цього року отримаємо літаки у конфігурації 6+6. У принципі, можливо, і до 18 літаків, але це означає дуже велике навантаження. Оскільки пілотам треба піднімати винищувачі під час повітряних атак, саджати на інший аеродром. Тому виходячи з кількості пілотів, схиляюся все ж таки до 12 літаків", – розповів експерт.

Від чого будуть залежати наступні поставки

Подальші поставки та кількість також пов'язані з підготовкою льотного складу. І, принаймні, наразі ситуація не дуже зрозуміла. З одного боку відкрилася тренувальна база в Румунії, туди завозять симулятори, Нідерланди передають літаки для навчання, але повною мірою центр ще не запрацював.

"А на підготовку потрібно не менше півроку. Хоча якщо туди відправлять пілотів без бойового досвіду, вона може тривати не менше ніж 9 місяців", - додав Криволап.