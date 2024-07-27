Сколько самолетов F-16 передадут Украине в 2024 году: расчет эксперта

По мнению бывшего инженера по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константина Криволапа, первые 20 пилотов смогут нормально обслужить одну стандартную эскадрилью в составе 12 единиц.

"Думаю, в этом году получим самолеты в конфигурации 6+6. В принципе, возможно, и до 18 самолетов, но это означает очень большую нагрузку. Поскольку пилотам нужно поднимать истребители во время воздушных атак, сажать на другой аэродром. Поэтому исходя из количества пилотов, склоняюсь все же к 12 самолетам", - рассказал эксперт.

От чего будут зависеть следующие поставки

Дальнейшие поставки и количество тоже связаны с подготовкой летного состава. И по крайней мере сейчас ситуация не очень понятная. С одной стороны, открылась тренировочная база в Румынии, туда завозят симуляторы, Нидерланды передают самолеты для обучения, но в полной мере центр еще не заработал.

"А на подготовку нужно не менее полугода. Хотя если туда отправят пилотов без боевого опыта, она может занять не менее 9 месяцев", - добавил Криволап.