Скільки коштують квартири на заході України і де найдешевші: огляд цін у всіх містах

Де найдорожче житло на заході України

На заході України найдорожча нерухомість у Львові. Середня вартість 1 кв. м становить 1500 тис. доларів, при цьому ціна за останні пів року піднялись на 2%. Однокімнатні квартири тут продають за 65 тис. грн, двокімнатні – 89 тис. доларів, трикімнатні – 110 тис. доларів.

Трішки дешевшим є житло в Ужгороді, тут 1 кв. м продають за 1200 тис. доларів, ціна з початку 2024 року зросла на 3%. Середня вартість однокімнатних квартир у цьому місті – 55 тис. доларів, двокімнатних – 78 тис. доларів, трикімнатних – 96 тис.

У трійку лідерів із найдорожчого житла увійшли Рівне та Чернівці, тут 1 кв. м продають по 1100 доларів. При цьому за останні пів року у Рівному ціни зросли на 11%, а у Чернівцях не змінились.

В середньому однокімнатні квартири у Рівному коштують 44 тис. доларів, двокімнатні – 56 тис. доларів, трикімнатні – 64 тис. доларів. У Чернівцях ціни на аналогічні квартири – 48 тис., 64 тис. та 87 тис. доларів, відповідно.

Середня вартість квартир в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Де найдешевші квартири

Найдешевша є нерухомість на заході – у Хмельницькому, тут 1 кв. м продають за 870 доларів. Середня вартість однокімнатної квартири – 34 тис. доларів, двокімнатної – 48 тис. доларів, а трикімнатної – 62 тис. доларів.

Трішки дорожчі квартири у Тернополі, тут 1 кв. м коштує 870 доларів. Вартість однокімнатних квартир становить 37 тис. доларів, двокімнатних – 53 тис. доларів, трикімнатних – 63 тис. доларів.

Лише на 20 доларів за 1 кв. м дорожча нерухомість в Івано-Франківську і ціна становить 890 доларів. Тут однокімнатну квартиру можна купити за 37 тис. доларів, двокімнатну – 52 тис. доларів, трикімнатну – 68 тис. доларів.

У Луцьку 1 кв. м нерухомості продають за 1000 доларів. Середня вартість однокімнатних квартир становить 44 тис. доларів, двокімнатних – 59 тис. доларів, трикімнатних – 73 тис. доларів.

Де вищі ціни на нерухомість – на заході чи в Києві

Протягом останніх пів року ціни на нерухомість на вторинному ринку столиці знизились на 4%, зараз в середньому 1 кв. м продають за 1500 доларів. Це дорівнює середній вартості нерухомості у Львові, але значно дорожче, ніж у решті міст на заході України.

Разом із цим, середня вартість однокімнатних квартир у Києві становить 60 тис. доларів, двокімнатних – 93 тис. доларів, трикімнатних – 135 тис. доларів.

Середня вартість квартир у Києві (скриншот сайту ЛУН)