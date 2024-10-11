Сколько стоят квартиры на западе Украины и где самые дешевые: обзор цен во всех городах

Где самое дорогое жилье на западе Украины

На западе Украины самая дорогая недвижимость во Львове. Средняя стоимость 1 кв. м составляет 1500 тыс. долларов, при этом цена за последние полгода поднялась на 2%. Однокомнатные квартиры здесь продают за 65 тыс. грн, двухкомнатные – 89 тыс. долларов, трехкомнатные – 110 тыс. долларов.

Немного дешевле жилье в Ужгороде, здесь 1 кв. м продают за 1200 тыс. долларов, цена с начала 2024 года выросла на 3%. Средняя стоимость однокомнатных квартир в этом городе – 55 тыс. долларов, двухкомнатных – 78 тыс. долларов, трехкомнатных – 96 тыс. долларов.

В тройку лидеров из самого дорогого жилья вошли Ровно и Черновцы, здесь 1 кв. м продают по 1100 долларов. При этом за последние полгода в Киеве цены выросли на 11%, а в Черновцах не изменились.

В среднем однокомнатные квартиры в Ровно стоят 44 тыс. долларов, двухкомнатные – 56 тыс. долларов, трехкомнатные – 64 тыс. долларов. В Черновцах цены на аналогичные квартиры – 48 тыс., 64 тыс. и 87 тыс. долларов, соответственно.

Средняя стоимость квартир в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Где самые дешевые квартиры

Самая дешевая недвижимость на западе – в Хмельницком, здесь 1 кв. м продают за 870 долларов. Средняя стоимость однокомнатной квартиры – 34 тыс. долларов, двухкомнатной – 48 тыс. долларов, а трехкомнатной – 62 тыс. долларов.

Немного дороже квартиры в Тернополе, здесь 1 кв. м стоит 870 долларов. Однокомнатную квартиру можно купить за 37 тыс. долларов, двухкомнатную – 53 тыс. долларов, трехкомнатную – 63 тыс. долларов.

Только на 20 долларов за 1 кв. м дороже недвижимость в Ивано-Франковске и цена составляет 890 долларов. Однокомнатную квартиру можно купить за 37 тыс. долларов, двухкомнатную – 52 тыс. долларов, трехкомнатную – 68 тыс. долларов.

В Луцке 1 кв. м недвижимости продают за 1000 долларов. Средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 44 тыс. долларов, двухкомнатных – 59 тыс. долларов, трехкомнатных – 73 тыс. долларов.

Где более высокие цены на недвижимость – на западе или в Киеве

В последние полгода цены на недвижимость на вторичном рынке столицы снизились на 4%, сейчас в среднем 1 кв. м продают за 1500 долларов. Это равно средней стоимости недвижимости во Львове, но значительно дороже, чем в остальных городах на западе Украины.

При этом средняя стоимость однокомнатных квартир в Киеве составляет 60 тыс. долларов, двухкомнатных – 93 тыс. долларов, трехкомнатных – 135 тыс. долларов.

Средняя стоимость квартир в Киеве (скриншот сайта ЛУН)