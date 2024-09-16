У Києві дешевшає житло у новобудовах та дефіцит популярних квартир: які ціни

РБК-Україна дізналося у експертки з нерухомості, засновниці агенції Bondaruk Partners Олени Бондарук, на які квартири у столиці зараз найбільший попит та що впливає на ціни.

Кількість новобудов значно знизилася

Експертка з нерухомості розповідає, що ринок первинного житла в Києві переживає складний період, який почався з пандемією короновірусу та повномасштабною війною. Ці фактори значно ускладнили виконання зобов'язань будівельними компаніями перед інвесторами. Нестабільна ситуація призвела до зменшення кількості нових об'єктів на ринку, оскільки багато забудовників не витримали фінансові навантаження та зупинили роботу.

Попри безпекові та економічні ризики, деякі будівельні компанії відновлюють свою діяльність.Починають роботи на об'єктах, які були призупинені на початку війни, а також на новобудовах, що знаходяться на різних стадіях завершення. Однак, частина забудовників, зокрема через відсутність фінансової подушки, низький попит і нестачу робочої сили, не змогла пережити кризу.

На ринку спостерігається дефіцит нового житла, зокрема об'єктів, які знаходяться на етапі здачі в експлуатацію або мають високий рівень готовності. Це особливо стосується невеликих 1-2-кімнатних квартир, які мають підвищений попит. Середня вартість квадратного метра нового житла в Києві на сьогодні становить близько 54 тис. грн, при цьому ціна залежить від надійності забудовника, локації, собівартості будівельних робіт, кількості кімнат і площі квартири.

На первинному ринку нерухомості також спостерігається значний дефіцит квартир, що продаються через програму Є-Оселя. Банки переважно відмовляються кредитувати покупку квартир у не зданих в експлуатацію будинках, за винятком невеликої кількості таких об'єктів.

Попит на квартири у новобудовах Києва

Зниження цін на новобудови в Києві обумовлене переважно зменшенням попиту. Через економічну невизначеність багато потенційних покупців відкладають рішення про придбання нового житла. Попит на об'єкти, що вже здані в експлуатацію, значно перевищує попит на об'єкти в процесі будівництва.

Олена Бондарук розповідає, що деякі забудовники адаптуються до нових умов. Вони добудовують об'єкти за власні чи кредитні кошти, проводять ремонти і здають житло в оренду.

"Деякі пропонують договір оренди з правом викупу. Клієнт сплачує перший внесок, залишок розбивається на кількість місяців розтермінування, додатково сплачує оренду", – розповідає експертка з нерухомості.

Від чого залежать ціни на квартири у Києві

Ціни на новобудови підвищуються залежно від етапу будівництва: чим ближче до здачі в експлуатацію, тим вища ціна. Ціни також зростають через девальвацію гривні.

Ціни на житло варіюються залежно від району міста. Найвищі ціни фіксуються у центральних районах Києва, таких як Печерський, Шевченківський та Голосіївський, а також на Оболоні, де вартість житла визначається наявністю облаштованої набережної Дніпра, парку та розташуванням поруч з яхт-клубом і гольф-клубом.

Найнижчі ціни спостерігаються на Лівому березі, зокрема в Деснянському, Дарницькому та частково в Дніпровському районах, а також у віддалених частинах Солом'янського району.

На вторинному ринку нерухомості найнижчі ціни пропонуються в Деснянському районі – близько 43 тис. грн за квадратний метр. Найвищі ціни фіксуються в Печерському районі, де середня вартість досягає 83 тис. грн за квадратний метр. У Шевченківському районі середня вартість становить 75 тис. грн за квадратний метр.

"Найвищі ціни за квадратний метр – в 1-кімнатних квартирах. Середня ціна по Києву за квадратний метрв 1-кімнатних квартирах складає близько 54 тис. грн. Але багато залежить не тільки від району, але й від конкретної локаціі, будинку або ЖК, від якості оздоблювальних матеріалів", – говорить Олена Бондарук.