Скільки коштують квартири у Польщі: огляд цін у найбільших містах

Ціни на однокімнатні квартири

Ціни на квартири у Польщі різняться у кожному місті. На вартість впливає наявність або відсутність ремонту, доступ до громадської інфраструктури, район міста тощо.

У Варшаві вартість за житло, площею від 25 кв. м, стартує від 500 тис. злотих (5,315 млн грн). Верхня цінова межа за однокімнатні квартири доходить до 1,123 млн злотих (11, 93 млн грн).

У Кракові смартквартири, площею від 24 кв. м, коштують від 399 тис. злотих (4,241 млн грн), житло понад 36 кв. м - 729 тис. злотих (7,749 млн грн).

У Гданську ціни на житло від 26 кв. м стартують від 338 тис. злотих (3,592 млн грн). Також серед пропозицій є однокімнатна квартира, площею 65 кв. м, її ціна – 1 885 млн злотих (19,855 млн грн).

У Вроцлаві квартири, площею 28 метрів, продають за 370 тис. злотих (3,933 млн грн). За житло площею 34 кв. м доведеться заплатити 630 тис. злотих (6,696 млн грн).

Ціни на квартири у Варшаві (скриншот сайту OtoDom)

Ціни на двокімнатні квартири

У Варшаві двокімнатну квартиру можна купити за 555 тис. злотих (5,899 млн грн), щоправда її площа лише 31 кв. м. Житло, площею 52 кв. м продають за 1 400 млн злотих (14,882 млн грн).

У Кракові за квартиру, площею понад 40 кв. м доведеться заплатити від 720 тис. злотих (7,653 млн грн) до 1,2 млн злотих (12,756 млн грн).

У Гданську ціни на квартиру, площею 37-41 кв. м – коливаються від 569 тис. злотих до 1,6 млн злотих (від 6 млн грн до 17 млн грн).

У Вроцлаві двокімнатні квартири, площею 42 кв. м продають за 442 тис. злотих (4 698 млн грн). Також на ринку є пропозиції вартістю 1,183 млн злотих (12,575 млн грн) за житло, площею 47 кв. м.

Ціни на квартири у Гданську (скриншот сайту OtoDom)

Ціни на трикімнатні квартири

У Варшаві трикімнатні квартири, площею 62 кв. м коштують від 780 тис. злотих (8,291 млн грн). При цьому за таку ж площу на ринку є пропозиції за ціною 1,7 млн злотих (18 млн грн).

У Кракові доведеться заплатити від 780 тис. злотих за квартири, площею 50 кв. м, та 2,5 млн злотих – за 90 кв. м (від 8,291 млн грн до 26,575 млн грн).

У Гданську ціни коливаються від 860 тис. злотих (9,141 млн грн) до 2,5 млн злотих (26,575 млн грн) за площу 62 кв. м.

У Вроцлаві за квартиру площею 50 кв. м доведеться заплатити 812 тис. злотих (8,63 млн грн), якщо площа 120 кв. м, то ціни на ринку – від 1,05 млн злотих (11,16 млн грн).

Ціни на трикімнатні квартири у Кракові (скриншот сайту OtoDom)