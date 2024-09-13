Сколько стоят квартиры в Польше: обзор цен в самых крупных городах

Цены на однокомнатные квартиры

Цены на квартиры в Польше отличаются в каждом городе. На стоимость влияет наличие или отсутствие ремонта, доступ к общественной инфраструктуре, район города и т. д.

В Варшаве стоимость жилья площадью от 25 кв. м, стартует от 500 тыс. злотых (5,315 млн грн.). Верхняя ценовая граница за однокомнатные квартиры доходит до 1,123 млн. злотых (1,193 млрд грн).

В Кракове смартквартиры, площадью от 24 кв. м, стоят от 399 тыс. злотых (4,241 млн грн), жилье больше 36 кв. м – 729 тыс. злотых (7,749 млн грн).

В Гданьске цены на жилье от 26 кв. м стартуют от 338 тыс. злотых (3,592 млн грн). Также среди предложений есть однокомнатная квартира площадью 65 кв. м, ее цена – 1,885 млн злотых (19,855 млрд грн).

Во Вроцлаве квартиры площадью 28 метров продают за 370 тыс. злотых (3,933 млн грн). За жилье площадью 34 кв. м придется заплатить 630 тыс. злотых (6,696 млн грн).

Цены на квартиры в Варшаве (скриншот сайта OtoDom)

Цены на двухкомнатные квартиры

В Варшаве двухкомнатную квартиру можно купить за 555 тыс. злотых (5,899 млн грн), правда, ее площадь всего 31 кв. м. Жилье, площадью 52 кв. м продают за 1400 млн злотых (14,882 млн грн).

В Кракове за квартиру площадью более 40 кв. м придется заплатить от 720 тыс. злотых (7,653 млн. грн.) до 1,2 млн. злотых (12,756 млн грн).

В Гданьске цены на квартиру площадью 37-41 кв. м – колеблются от 569 тыс. злотых до 1,6 млн злотых (от 6 млн грн до 17 млн грн).

Во Вроцлаве двухкомнатные квартиры площадью 42 кв. м продают за 442 тыс. злотых (4,698 млн грн). Также на рынке есть предложения стоимостью 1,183 млн злотых (12,575 млн грн) за жилье площадью 47 кв. м.

Цены на квартиры в Гданьске (скриншот сайта OtoDom)

Цены на трехкомнатные квартиры

В Варшаве трехкомнатные квартиры, площадью 62 кв.м, стоят от 780 тыс. злотых (8,291 млн грн). При этом за такую же площадь на рынке есть предложения по цене 1,7 млн злотых (18 млн грн).

В Кракове придется заплатить от 780 тыс. злотых за квартиру, площадью 50 кв. м, и 2,5 млн злотых – за 90 кв. м. (от 8,291 млн. грн. до 26,575 млн грн.).

В Гданьске за площадь 62 кв. м цены колеблются от 860 тыс. злотых (9,141 млн грн.) и 2,5 млн злотых (26,575 млн грн).

Во Вроцлаве за квартиру, площадью 50 кв. м, придется заплатить 812 тыс. злотых (8,63 млн грн), если площадь 120 кв. м, то цены на рынке – от 1,05 млн злотых (11,16 млн грн).

Цены на трехкомнатные квартиры в Кракове (скриншот сайта OtoDom)