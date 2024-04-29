Скільки коштують долар та євро в Україні: курси валют на початку тижня

Станом на ранок 29 квітня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 39,90 гривні, курс євро зріс на 5 копійок до 43,00 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,40 гривні, євро по 42,30 гривні

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,67-39,69 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Офіційний курс на 29 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6015 грн за 1 долар (-0,0796 грн). Курс євро становитиме 42,4409 гривень за 1 євро (-0,0687 грн).

Ситуація на ринку

Дані НБУ показали зниження структурного дефіциту валюти на міжбанку минулого тижня 22-26 квітня. НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 532 млн доларів, що на 23% менше, ніж тижнем раніше.

НБУ знизив курс своїх інтервенцій на міжбанку, а офіційний курс відійшов від максимуму 39,78 грн/долар до 39,60 грн/долар.

Курс на готівковому ринку, який залежить від міжбанку, за минулий тиждень упав на 20 копійок до 39,90 грн/долар.