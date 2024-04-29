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Долар подешевшав через скорочення дефіциту валюти: НБУ показав дані за тиждень

Україна, Понеділок 29 квітня 2024 08:24
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Долар подешевшав через скорочення дефіциту валюти: НБУ показав дані за тиждень Фото: курс долара трохи знизився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара минулого тижня трохи знизився та відійшов від максимумів. Структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку був меншим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

НБУ протягом тижня 22-26 квітня 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 532,35 млн доларів. Це на 23% менше, ніж тижнем раніше (695,10 млн доларів).

З початку року НБУ продав на міжбанку 7,9 млрд доларів. Ці витрати були компенсовані за рахунок міжнародної допомоги Україні, яка з початку року становила 11,8 млрд доларів.

Долар подешевшав через скорочення дефіциту валюти: НБУ показав дані за тиждень

Курс долара

НБУ у жовтні 2023 року перейшов до режиму "керованої гнучкості курсу" та реагує на ситуацію на валютному ринку, знижуючи або піднімаючи курс інтервенцій. За наслідками торгів на міжбанку визначається офіційний курс.

Курс долара досяг історичного максимуму 39,78 на 22 квітня. Це могло бути спричинене великим розміром структурного дефіциту, який НБУ покриває із резервів. Потім курс пішов униз, опустившись до 39,60 грн/долар.

Курс на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. Курс за минулий тиждень упав на 20 копійок до 39,90 грн/долар.

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