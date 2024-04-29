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Сколько стоят доллар и евро в Украине: курсы валют в начале недели

Фото: курс доллара не изменился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен в начале недели. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 29 апреля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 39,90 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 43,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,40 гривен, евро по 42,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,67-39,69 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Официальный курс на 29 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,6015 гривен за 1 доллар (-0,0796 грн). Курс евро составит 42,4409 гривен за 1 евро (-0,0687 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ показали снижение структурного дефицита валюты на межбанке на прошлой неделе 22-26 апреля. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 532 млн долларов, что на 23% меньше, чем неделей ранее.

НБУ снизил курс своих интервенций на межбанке, а официальный курс отошел от максимума в 39,78 грн/доллар до 39,60 грн/доллар.

Курс на наличном рынке, который зависит от межбанка, за прошлую неделю упал на 20 копеек до 39,90 грн/доллар.

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