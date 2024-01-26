Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України призупинив зростання, яке спостерігалося два попередні дні. Єдина європейська валюта також є стабільною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 26 січня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 38,30 гривень, курс євро - 41,85 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 грн, євро по 41,15 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,62-37,65 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль після падіння протягом тижня.
Офіційний курс на 26 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5825 грн за 1 долар (+0,0573 грн). Курс євро становитиме 40,9161 гривень за 1 євро (+0,0324 грн).
Національний банк України погіршив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів на кінець 2024 року з 44,7 до 40,4 млрд доларів.
Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, рівень резервів на прогнозному горизонті залишається досить високим та комфортним і таким, що дозволяє забезпечувати курсову стійкість.
НБУ використовує резерви для інтервенцій на валютному ринку для компенсації структурного дефіциту, який виник після початку війни, а також з метою уникнення надмірних коливань курсу.