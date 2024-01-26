Що буде з міжнародними резервами України у 2024 році: оновлений прогноз

Національний банк України оновив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів. Очікування на кінець 2024 року погіршені з 44,7 до 40,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прогноз НБУ .

Крім того, очікується, що на кінець 2025 року резерви становитимуть 42,1 млрд доларів (попередній прогноз - 45 млрд доларів). У 2026 році резерви скоротяться до 36,6 млрд доларів.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, НБУ врахував зменшення фінансової допомоги України наприкінці 2023 року.

"Також ми дещо переглянули окремі припущення щодо розвитку ситуації в наступні роки. Водночас загалом рівень резервів на прогнозному горизонті залишається достатньо високим, комфортним для нас і таким, який дозволяє нам забезпечувати курсову стійкість", - сказав він на брифінгу 25 січня.

Резерви України

Нагадаємо, міжнародні резерви України, якими керує НБУ, за 2023 рік зросли на 42,2% або на 12,013 млрд доларів до 40,508 млрд доларів.

За даними НБУ, минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 млрд доларів.

Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу - 19,7 млрд доларів, через трастовий фонд Світового банку - 16,4 млрд доларів (зокрема, від США, Японії, Великобританії, Норвегії та інших країн), МВФ - 4,5 млрд доларів та Канади - 1,8 млрд доларів

НБУ очікує, що у 2023 році обсяг допомоги Україні зменшиться до 37 млрд доларів, але цього буде достатньо для балансування бюджету.

Що таке резерви

Міжнародні резерви, також відомі як золотовалютні резерви, є активами, які утримує центральний банк або уряд країни в іноземних валютах або інших легко ліквідних активах. Ці резерви можуть включати золото, іноземні валюти, спеціальні права запозичення (СПЗ) та міжнародні резервні позики.

Міжнародні резерви впливають на економіку країни в декількох аспектах:

Фінансова стабільність. Міжнародні резерви можуть слугувати як засіб забезпечення фінансової стабільності країни. Вони можуть використовуватися для забезпечення платіжного балансу, виплати зовнішнього боргу та реагування на фінансові кризи.

Валютний обмінний курс. Міжнародні резерви можуть використовуватися центральним банком для втручання на валютному ринку з метою впливу на вартість власної валюти. Наприклад, центральний банк може купувати чи продавати власну валюту, щоб урівноважити її вартість.

Довіра інвесторів. Великі міжнародні резерви можуть служити як сигнал довіри інвесторів до економічної стійкості країни. Наявність значних резервів може зменшити ризик інвестування та допомогти знизити ступінь валютного ризику.

Монетарна політика. Рівень міжнародних резервів може впливати на монетарну політику країни. Наприклад, збільшення резервів може дозволити центральному банку збільшити обсяг грошей в обігу, що може стимулювати економіку.

Зовнішньополітичні відносини. Міжнародні резерви можуть також використовуватися для зміцнення зовнішньополітичних позицій країни, наприклад, для забезпечення допомоги іншим країнам або для участі в міжнародних програмах та ініціативах.

У цілому, міжнародні резерви грають важливу роль у функціонуванні глобальної фінансової системи та в управлінні економікою країни, надаючи їй інструменти для фінансової стабільності та макроекономічного керування.