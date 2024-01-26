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Що буде з міжнародними резервами України у 2024 році: оновлений прогноз

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 10:07
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Що буде з міжнародними резервами України у 2024 році: оновлений прогноз Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України оновив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів. Очікування на кінець 2024 року погіршені з 44,7 до 40,4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прогноз НБУ.

Крім того, очікується, що на кінець 2025 року резерви становитимуть 42,1 млрд доларів (попередній прогноз - 45 млрд доларів). У 2026 році резерви скоротяться до 36,6 млрд доларів.

Що буде з міжнародними резервами України у 2024 році: оновлений прогноз

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, НБУ врахував зменшення фінансової допомоги України наприкінці 2023 року.

"Також ми дещо переглянули окремі припущення щодо розвитку ситуації в наступні роки. Водночас загалом рівень резервів на прогнозному горизонті залишається достатньо високим, комфортним для нас і таким, який дозволяє нам забезпечувати курсову стійкість", - сказав він на брифінгу 25 січня.

Резерви України

Нагадаємо, міжнародні резерви України, якими керує НБУ, за 2023 рік зросли на 42,2% або на 12,013 млрд доларів до 40,508 млрд доларів.

За даними НБУ, минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 млрд доларів.

Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу - 19,7 млрд доларів, через трастовий фонд Світового банку - 16,4 млрд доларів (зокрема, від США, Японії, Великобританії, Норвегії та інших країн), МВФ - 4,5 млрд доларів та Канади - 1,8 млрд доларів

НБУ очікує, що у 2023 році обсяг допомоги Україні зменшиться до 37 млрд доларів, але цього буде достатньо для балансування бюджету.

Що таке резерви

Міжнародні резерви, також відомі як золотовалютні резерви, є активами, які утримує центральний банк або уряд країни в іноземних валютах або інших легко ліквідних активах. Ці резерви можуть включати золото, іноземні валюти, спеціальні права запозичення (СПЗ) та міжнародні резервні позики.

Міжнародні резерви впливають на економіку країни в декількох аспектах:

  • Фінансова стабільність. Міжнародні резерви можуть слугувати як засіб забезпечення фінансової стабільності країни. Вони можуть використовуватися для забезпечення платіжного балансу, виплати зовнішнього боргу та реагування на фінансові кризи.
  • Валютний обмінний курс. Міжнародні резерви можуть використовуватися центральним банком для втручання на валютному ринку з метою впливу на вартість власної валюти. Наприклад, центральний банк може купувати чи продавати власну валюту, щоб урівноважити її вартість.
  • Довіра інвесторів. Великі міжнародні резерви можуть служити як сигнал довіри інвесторів до економічної стійкості країни. Наявність значних резервів може зменшити ризик інвестування та допомогти знизити ступінь валютного ризику.
  • Монетарна політика. Рівень міжнародних резервів може впливати на монетарну політику країни. Наприклад, збільшення резервів може дозволити центральному банку збільшити обсяг грошей в обігу, що може стимулювати економіку.
  • Зовнішньополітичні відносини. Міжнародні резерви можуть також використовуватися для зміцнення зовнішньополітичних позицій країни, наприклад, для забезпечення допомоги іншим країнам або для участі в міжнародних програмах та ініціативах.

У цілому, міжнародні резерви грають важливу роль у функціонуванні глобальної фінансової системи та в управлінні економікою країни, надаючи їй інструменти для фінансової стабільності та макроекономічного керування.

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