Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 26 января средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,30 гривен, курс евро - 41,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,80 гривен, евро по 41,15 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,62-37,65 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 6 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд после падения в течение недели.

Официальный курс на 26 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,5825 гривен за 1 доллар (+0,0573 грн). Курс евро составит 40,9161 гривен за 1 евро (+0,0324 грн).

Международные резервы

Национальный банк Украины ухудшил прогноз по объему международных резервов на конец 2024 года с 44,7 до 40,4 млрд долларов.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, уровень резервов на прогнозном горизонте остается достаточно высоким и комфортным и таким, который позволяет обеспечивать курсовую устойчивость.

НБУ использует резервы для интервенций на валютном рынке для компенсации структурного дефицита, который возник после начала войны, а также с целью избежать чрезмерных колебаний курса.