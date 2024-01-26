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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах

Україна, П'ятниця 26 січня 2024 10:46
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Скільки коштують долар та євро: свіжий курс в обмінних пунктах Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України призупинив зростання, яке спостерігалося два попередні дні. Єдина європейська валюта також є стабільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 січня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 38,30 гривень, курс євро - 41,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,80 грн, євро по 41,15 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,62-37,65 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 6 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Долар дорожчає третій день поспіль після падіння протягом тижня.

Офіційний курс на 26 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5825 грн за 1 долар (+0,0573 грн). Курс євро становитиме 40,9161 гривень за 1 євро (+0,0324 грн).

Міжнародні резерви

Національний банк України погіршив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів на кінець 2024 року з 44,7 до 40,4 млрд доларів.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, рівень резервів на прогнозному горизонті залишається досить високим та комфортним і таким, що дозволяє забезпечувати курсову стійкість.

НБУ використовує резерви для інтервенцій на валютному ринку для компенсації структурного дефіциту, який виник після початку війни, а також з метою уникнення надмірних коливань курсу.

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