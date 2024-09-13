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Скільки коштують долар та євро: свіжі курси валют в обмінниках

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 10:13
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Скільки коштують долар та євро: свіжі курси валют в обмінниках Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зростання. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 13 вересня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 41,50 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 46,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 грн, євро по 45,30 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,31-41,33 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 1 копійку порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 13 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2743 грн за 1 долар (+0,0888 грн).

Курс євро становитиме 45,4595 гривень за 1 євро (-0,0299 грн).

Стратегія НБУ

Рада Національного банку України 11 вересня 2024 року схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу.

Згідно з документом, поступове посилення зв'язку обмінного курсу з ринковою кон'юнктурою дозволить посилити роль обмінного курсу як поглинача шоків, покращить усвідомлення валютних ризиків та сприятиме підвищенню адаптивності української економіки до внутрішніх та зовнішніх змін.

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