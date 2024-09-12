ua en ru
Чт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль

Україна, Четвер 12 вересня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль Фото: курс долара виріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2743 грн за 1 долар (+0,0888 грн).

НБУ підвищує курс долара четвертий день поспільbank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,4595 гривень за 1 євро (-0,0299 грн).

НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 7 копійок до 41,30-41,32 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищує курс долара четвертий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,50 гривень.

Документ НБУ

Рада Національного банку України 11 вересня 2024 року схвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу.

Згідно з документом, НБУ дотримуватиметься принципів керованої гнучкості обмінного курсу як перехідного режиму на шляху повернення до плаваючого курсоутворення.

Важливим завданням НБУ залишається збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку, а також підтримка двосторонніх коливань обмінного курсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ
Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США