Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы валют в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 13 сентября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,50 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 46,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,31-41,33 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Официальный курс на 13 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2743 гривен за 1 доллар (+0,0888 грн).

Курс евро составит 45,4595 гривен за 1 евро (-0,0299 грн).

Стратегия НБУ

Совет Национального банка Украины 11 сентября 2024 года одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу.

Согласно документу, постепенное усиление связи обменного курса с рыночной конъюнктурой позволит усилить роль обменного курса как поглотителя шоков, улучшит осознание валютных рисков и будет способствовать повышению адаптивности украинской экономики к внутренним и внешним изменениям.