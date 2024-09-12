Рада НБУ затвердила Засади грошово-кредитної політики: що буде з цінами та курсом долара

Рада Національного банку України 11 вересня 2024 року ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу. Документ буде діяти на час повномасштабної війни та певний період повоєнного відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Цілі з інфляції

Як зазначається в повідомленні НБУ, де-факто НБУ повернувся до режиму таргерування інфляції в першому півріччі 2024 року, зокрема заявив про наміри зберегти помірні темпи інфляції у 2024 році та повернути її до цілі 5% у найближчі роки. Цьому передував перехід до керованої гнучкості курсу та посилення ролі облікової ставки.

Відтепер Основними засадами офіційно визначено, що монетарна політика НБУ спрямовується на приведення інфляції до цілі 5% на належному горизонті політики, який не перевищуватиме три роки.

Водночас, такий формат вирізнятиме поточний режим від повноцінного інфляційного таргетування, який діяв до повномасштабного вторгнення, коли горизонт повернення інфляції до цілі становив 9-18 місяців.

"НБУ має намір використовувати гнучке інфляційне таргетування до нормалізації функціонування економіки та відновлення повноцінного формату інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом", - йдеться в повідомленні.

Валютно-курсова політика

Згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики, НБУ і надалі дотримуватиметься принципів керованої гнучкості обмінного курсу як перехідного режиму на шляху повернення до плаваючого курсоутворення.

Важливим завданням НБУ залишатиметься збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку, а також підтримання двосторонніх коливань обмінного курсу. Це сприятиме утриманню інфляційних та курсових очікувань під контролем, збереженню довіри до гривні та захисту міжнародних резервів.

"Водночас поступове посилення зв'язку обмінного курсу з ринковою кон'юнктурою дасть змогу посилити роль обмінного курсу як поглинача шоків, поліпшить усвідомлення валютних ризиків та сприятиме підвищенню адаптивності української економіки до внутрішніх та зовнішніх змін", - йдеться в повідомленні НБУ.

Таргетування інфляції - це монетарна політика, яку використовують центральні банки для підтримки стабільної інфляції на визначеному рівні або у вузькому діапазоні. Основна мета цієї політики - забезпечити передбачуване і стабільне зростання цін, що сприяє економічній стабільності.

Центральний банк, який використовує таргетування інфляції, оголошує цільовий рівень інфляції (наприклад, 5% на рік) і вживає відповідних заходів, щоб цього рівня досягти. Якщо інфляція починає перевищувати цільовий рівень, банк може підвищити відсоткові ставки, щоб знизити попит і охолодити економіку. Якщо ж інфляція надто низька, банк може знизити ставки, щоб стимулювати економічну активність і підвищити інфляцію до бажаного рівня.