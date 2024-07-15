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Скільки коштують долар та євро: свіжі курси на початку тижня

Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України припинив зростання. Єдина європейська валюта подорожчала до 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 липня середній курс продажу долара в Україні не змінився – 41,15 гривні, курс євро зріс на 15 копійок до 44,95 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,65 гривні, євро по 44,25 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,88-40,93 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 10 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму . Долар вперше перевищив позначку 41 гривню.

Офіційний курс на 15 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0434 грн. за 1 долар (+0,1677 грн.). Курс євро становитиме 44,686 гривень за 1 євро (+0,3042 грн). Це також максимум.

Ситуація на ринку

НБУ минулого тижня скоротив продаж валюти із резервів на 16% до 532 млн доларів. З початку року НБУ продав на міжбанку 14,7 млрд доларів, що на даний момент менше за міжнародну допомогу Україні з початку року (16 млрд доларів).

Незважаючи на те, що структурний дефіцит валюти на міжбанківському валютному ринку скоротився, НБУ вперше підняв курс долара понад 41 гривню.

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