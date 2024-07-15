Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы в начале недели

По состоянию на утро 15 июля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,15 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 44,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,65 гривен, евро по 44,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,88-40,93 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 10 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Доллар впервые превысил отметку в 41 гривну.

Официальный курс на 15 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0434 гривен за 1 доллар (+0,1677 грн). Курс евро составит 44,686 гривен за 1 евро (+0,3042 грн). Это также максимум.

Ситуация на рынке

НБУ на прошлой неделе сократил продажу валюты из резервов на 16% до 532 млн долларов. С начала года НБУ продал на межбанке 14,7 млрд долларов, что на данный момент меньше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).

Несмотря на то, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился, НБУ впервые поднял курс доллара выше 41 гривны.