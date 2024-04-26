Скільки коштують долар та євро: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України стабілізувався. Єдина європейська валюта також без змін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 26 квітня середній курс продажу долара в Україні не змінився - 39,90 гривень, курс євро - 42,95 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,40 грн, євро по 42,25 грн.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,52-39,55 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 12 копійок порівняно із закриттям у попередній день.
Національний банк України (НБУ) різко підвищив офіційний курс долара.
Офіційний курс на 26 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,6702 грн за 1 долар (+0,1986 грн). Курс євро становитиме 42,5205 гривень за 1 євро (+0,3372 грн).
Глава НБУ Андрій Пишний заявив, зростання курсу долара до гривні останнім часом викликане ринковими факторами, які не становлять загрози для стабільності ринку.
Як нагадав Пишний, НБУ діє в режимі "курсової гнучкості", який передбачає коливання під впливом попиту та пропозиції, що й спостерігається зараз.
"Ті коливання, які ми зараз спостерігаємо, не несуть жодної загрози. Ця динаміка цілком безпечна та обумовлена ринковими передумовами", - сказав голова НБУ.
Пишний зазначив, що зараз на ринку фіксується стабілізація ситуації.